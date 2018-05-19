中蒙边境小城阿尔山：以杜鹃花为媒拓“对外知名度”

在阿尔山国家森林公园杜鹃湖景点，几名俄罗斯游客一大早就开始兴致勃勃地欣赏不远处的杜鹃花。他们时而驻足，时而前行，用手机随时拍照，不亦乐乎。

这些外籍游客的出现，亦成为当天在此间举行的“2018年内蒙古花季旅游暨阿尔山兴安杜鹃节”上最亮眼的一幕。

据中新社报道，5月19日是中国旅游日，被外界誉为“东方小瑞士”的阿尔山以杜鹃花为媒介开展了声势浩大的活动，试图更大范围拓展“对外知名度”。

杜鹃是中国十大名花之一，与梅花、牡丹等齐名。公开资料显示，生长在中蒙边境小城阿尔山的兴安杜鹃，别名达子香、映山红，为杜鹃花科灌木，一般5月至6月开花，7月至8月结果。

为了让更多的中外民众能够对阿尔山有更深刻的印象。当地官方在此次活动前一天晚上就举行了“阿尔山山野十二味”发布仪式。

来自北京的游客张颖说，“真的是不虚此行，除了可以看杜鹃花，还能品尝美味佳肴，值了。”

蜚声国内外的阿尔山，不仅有温泉、矿泉水等叫得响的“品牌”，当地的杜鹃花在近年来也成为增强传播力的重要“媒介”。

内蒙古兴安盟行署盟长奇巴图在致辞时介绍，阿尔山景色秀丽宜人、旅游资源富集，是内蒙古首个拥有国家5A级景区和世界地质公园“两项桂冠”的旅游胜地。

内蒙古旅游发展委员会主任郑宜平在开幕式致辞时表示，“这次我们以杜鹃为媒介，开启内蒙古花季旅游，旨在推动四季旅游弥补淡季，制造旅游热点。”

事实正是如此，在今天举行的“2018年内蒙古花季旅游暨阿尔山兴安杜鹃节”开幕式现场，当与会嘉宾将绽放的杜鹃花花瓣洒向台下与民众“共享”时，现场瞬间掀起一个小高潮，人们忘情地舞蹈。出席此次开幕式现场的内蒙古自治区主席布小林、副主席艾丽华等与会嘉宾，与台下民众围成一圈，跳起了蒙古族舞蹈。

记者注意到，为了更好地拓展对外知名度，当地官方还将在未来两天以杜鹃花为媒介，陆续举行“千人赏杜鹃徒步挑战赛”、“第十五届蒙古族服装服饰首赛季”等系列活动。

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