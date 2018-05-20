520就职两周年直播互动 蔡英文争取网友认同

台湾总统蔡英文就职满两周年，将接受网路平台推出的“2018总统给问吗？”活动邀请，今天（20日）上午首次透过直播方式，与网友展开面对面互动。蔡英文将就两岸、人权、环境、体育电竞、教育、转型正义、国际参与等问题，直接争取网友的认同。

台湾联合报报道，两年前，蔡英文的就职演说，其中一项主轴是要为年轻人打造一个更好的国家；去年就职满周年，则邀请弱势儿童参访官邸，以宣示政府对社福政策的决心。今年则是以年轻人为沟通对象，也是民进党要深耕的族群。

党政人士表示，政府推动改革工作不需要拘泥形式，就职周年也不见得要发表正式演说，毕竟，政府工作每天都在如常进行中。过去这段时间，蔡英文走访产业，接受媒体专访，已充分说明政府过去两年推动的各项工作，及上任以来的进步和累积。

相关人士指出，这次会接受网路平台“沃草”的提问，主要是网路为媒体型态的一种，在520这一天与网友互动，更是反映当前的网路时代，也是整个政府对外沟通的重要部分。

根据活动设计，蔡英文与网友的互动是采取直播方式，会先介绍提问机制的设计，接下来给蔡英文出考题，像是画出过去两年台湾经济成长曲线图，一些照片背后的小故事等。

相关人士指出，蔡英文在回答网友提问时，不会有正式的政策宣示，而是透过轻松的方式、年轻人可以接受的语言，去说明政府政策方向，希望让网友更加印象深刻。

至于直播前的题目征集部分，网友最感兴趣的问题，依序是两岸、人权、环境、体育电竞、教育、转型正义、国际参与等，蔡英文会针对网友提出的婚姻平权做出回应。

因为直播过程仅30分钟，总统府昨天先行公布体育电竞部分，蔡英文说，过去社会对于电竞有些负面印象，她希望能够协助修正，并且透过政府动手修法，将电竞变成运动产业，提供奖励与优惠，让选手到国际比赛夺标。

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