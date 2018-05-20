国民党首场大造势526启程 八天七夜全台路跑

台湾年底县市长选举国民党首场大型造势活动将登场。国民党将在5月26日至6月2日展开“爱台不断电、青年护台湾”八天七夜的全台接力路跑活动，由台北出发顺时针绕经全台19县市，全台总计将有210棒进行接力，并且在19县市举行定点造势。

台湾联合报报道，届时国民党完成提名的18个县市长及九合一参选人也将接力造势。6月2日晚上在终点的立法院群贤楼前举办蓝丝带晚会，以行动凸显蔡政府执政乱象，同时提出具体政策回应民意。

全台接力路跑5月26日将从中央党部出发，党主席吴敦义主持誓师出发仪式，吴敦义将发表国民党青年愿景，以及活动反空污、反核食公投两大诉求，随后由吴敦义、台北市长参选人丁守中率市议员参选人与路跑第一棒成员共同出发，展开八天七夜的路跑活动。

路跑活动将从台北市、新北市、宜兰县，以顺时针方向由东往西进行接力。除了新竹县外，18个县市长提名参选人也将接力进行选战造势。

新北市的造势点选在深澳电厂，新北市长参选人侯友宜、基隆市长参选人谢立功，宜兰县长参选人林姿妙都将到场表达反深澳、反空污诉求，主办单位也将邀请丁守中参加，“北北基宜”连线共同造势。从东部回到西部后，嘉义县长参选人吴育仁将邀请前总统马英九参与嘉义段的路跑。

6月2日路跑活动回到终点的台北市，当天晚上6点将在立法院前举办蓝丝带晚会，由吴敦义带领现场民众，在拒马蛇笼上绑上代表民主的白丝带，晚会并将邀请历任党主席共襄盛举，展现大团结气势。

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