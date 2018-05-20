中美达共识“不打贸易战” 未提缩减逆差目标

（早报讯）中美贸易磋商取得突破性进展，正率团在华盛顿谈判的中国国家主席习近平特使刘鹤受访时说，双方达成共识：“不打贸易战，并停止互相加征关税”。

两国也发表联合声明，同意采取有效措施实质性减少美国对华货物贸易逆差，但声明并未提及缩减逆差的金额目标。

在贸易问题上剑拔弩张的中美两国，于华盛顿时间5月17日到18日（周四至周五），在当地进行第二轮贸易谈判。

中国官方通讯社新华社今天凌晨发出消息说，两国19日就双边经贸磋商发表联合声明，同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。

声明说：“为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。”

双方也同意“有意义地增加美国农产品和能源出口”，并达成共识，创造有利条件增加两国制造业产品和服务贸易。

这预示着，中国将大幅度购买美国商品和服务，尤其是农产品、石油、清洁能源和高科技产品等，以缩减美国宣称每年超过4000亿美元的美中贸易逆差。

声明也指出，双方高度重视知识产权保护，同意加强合作；中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。

中美也同意鼓励双向投资，努力创造公平竞争营商环境，并且继续保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。

联合声明列出的六条共识中，并未提及缩减美国对华货物贸易逆差的目标金额。

早前有美国官员披露，中国在本轮磋商中做出重大让步，减少2000亿美元（约2690亿新元）对美贸易顺差。不过中国外交部发言人陆慷星期五（18日）予以否认。

刘鹤在华盛顿接受媒体采访时，则用“积极、务实、富有建设性和成果”形容此次访问。

他指出，中美将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作，“这既可以推动中国经济转向高质量发展，满足人民需要，也有利于美方削减贸易赤字，是双赢的选择”。

刘鹤表示，两国继续加强相互投资和深化知识产权保护领域的合作，不仅有利于中美两国，也有利于全球经济贸易的稳定繁荣。

他也重申中国的开放姿态，并不点名地呼吁美国“提高自己产品和服务的竞争力”，以在具有高度竞争性的庞大中国市场保持竞争力，“让中国人民愿意买”。

刘鹤也指出，此次双方取得共识有其必然性，但同时也要认识到，冰冻三尺非一日之寒，解决两国经贸关系多年来的结构性问题需要时间。

新华社今年凌晨2时04分率先发出“中美贸易战停火！止战！”的快讯。中国各大媒体随后纷纷跟进，打出“中美贸易战不打了”等标题，并强调磋商结果是中美双赢。

新华社国际今早发表时评，形容此次磋商发表的联合声明是“一个共赢的典范”。

评论特别强调：“无论在北京还是华盛顿，面对美方的不合理要求，中国政府从来都是坚决回击，绝不妥协，不接受对方所设的限定条件。”

人民日报社旗下的《环球时报》称，此次中美签署的协议“遵循两国双赢的原则”，并不是一些人解读的“美国赢了”。评论也说，直到达成协议、握手言和前的最后时刻，双方都没有放弃决不向对方让步的意志展示。

另一方面，美国学者则批评这次声明内容简单、有限。

路透社引述美国康奈尔大学经济学教授、曾任国际货币基金组织中国部负责人的普拉萨德（Eswar Prasad）说，北京显然不愿意对具体的数字做出承诺，“这是一份非常有限和初步的声明，主要是为了不让矛盾升级”。

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