贸易战虽“停火” 美国未必轻饶中兴通讯

（早报讯）标题：中美贸易战虽“停火”美国未必轻饶中兴

烽烟四起的中美贸易战虽然峰回路转，但美国议员认为，联合声明对于改善美中贸易的具体措施着墨不足；迹象也显示，美国不会轻饶违反美国出口管制的中国高科技公司中兴通讯。

彭博社引述美国民主党参议员舒默（Chuck Schumer），批评联合声明中缺少保护美国知识产权的具体措施，无法阻止中国要求美国企业提供商业机密。

另一名美国高级官员则告诉路透社，中国会在这个配套中对保护知识产权做出的新承诺，中国国家副主席王岐山今年中可能访问华盛顿，双方有望就这个配套达成协议。

中国政府正考虑同美国签署的这个配套，也包括购买美国液化天然气，并与美国企业签署合约，在中国建造液化天然气的接收和加工设施。

至于中兴通讯的课题，民主党参议员舒默指出，联合声明没有提到中兴通讯，“如果（特朗普）政府在中兴问题上投降，让这家公司继续存在，那就是在向习主席发出信号，我们是软弱的谈判者。”

外界也注意到，无论是刘鹤受访的内容或中美联合声明，都没有涉及中兴通讯（ZTE）的课题，显示中兴通讯的命运仍悬在空中。

在中美这轮贸易谈判结束后，美国国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）昨天对福克斯电视网叙述，商务部长罗斯（Wilbur Ross）正在重新审视对中兴的制裁，但中兴自身需作出“严苛的改变”，包括换领导层、换董事会等。（记者为《联合早报》上海特派员）

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