扬言想杀挺“台独”台湾同学 大陆女留学生被送精神病院后遣返

一名在澳洲读书的中国大陆女留学生，最近因不满台湾同学，不认为自己是中国人，而在面簿上扬言“真想杀死这些台独份子！”。上述台湾同学吓到报警，结果大陆女学生不仅被勒令退学，还一度被澳洲警方关进精神病院，并于昨天（19日）被遣返回大陆。

据联合新闻网今天（20日）报道，上述大陆女学生的面簿用户名为“C.N. Hsu”。她本月10日发文说：“我们学校好几个台独同学都说自己不是中国人，我真想杀了他们”。

她也表示不满说，老师说台湾在1972年承认“共匪”后就“独立”、香港1997年英军撤出香港后就已“独立”。

“C.N. Hsu”面簿上也自称被勒令退学，还被警方“关精神病院”好几天。她“出院”后，昨天被遣送回大陆。

据报道，尽管不满台湾人的“台独”言论，但“C.N. Hsu”却又说，自己不想回大陆，也不希望过着没有面簿、谷歌、YouTube、Instagram、推特、tumblr及Yahoo的生活。

此外，也说不愿吸暗无天日的空气，最好能到悉尼台湾外省人的公司工作，“一想到今天就要被遣返，彻夜未眠。”

根据其面簿，“C.N. Hsu”虽然来自江苏南京，却自称是“澳洲中国国民党议员”。

此外，虽然她反对“台独”，但却又不认同中共，还曾发文认为“中华民国才代表中国”。

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