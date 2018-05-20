中办印发“进一步激励广大干部新时代新担当新作为”的意见

中共中央办公厅近日印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

据新华社今天（20日）报道，《通知》指出，《意见》深入贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”和中共十九大精神，对建立激励机制和容错纠错机制，进一步激励广大干部新时代新担当新作为，提出明确要求。

《意见》的制定实施，对充分调动和激发中共干部队伍的积极性、主动性、创造性，教育引导广大干部为“决胜全面建成小康社会”“夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利”“实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗”，具有十分重要的意义。

《通知》强调，中共各级党委（党组）要大力加强干部思想教育，引导和促进广大干部强化“四个意识”，坚定“四个自信”，切实增强“政治担当、历史担当、责任担当”，努力创造属于“新时代的光辉业绩”。

此外，要落实好干部标准，大力选拔“敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出”的干部，鲜明树立重实干重实绩的用人导向。

要完善干部考核评价机制，改进考核方式方法，充分发挥考核对干部的激励鞭策作用。要全面落实中共总书记习近平关于“三个区分开来”的重要要求，宽容干部在工作中特别是改革创新中的失误错误，旗帜鲜明为敢于担当的干部“撑腰鼓劲”。

要围绕建设高素质专业化干部队伍，强化能力培训和实践锻炼，同时把关心关爱干部的各项措施落到实处。

要大力宣传改革创新、干事创业的先进典型，激励广大干部“见贤思齐、奋发有为，撸起袖子加油干”，凝聚形成创新创业的强大合力。

《通知》要求，各地区各部门在贯彻《意见》中的重要情况和建议，要及时报告中共中央。

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