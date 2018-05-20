蔡英文执政两周年 逾六成民众不满经济表现

台湾总统蔡英文执政今天（20日）满两周年，台湾民意基金会同日公布民调，被视为施政成败关键的经济表现，有高达61%民众不满意，其中更有三成民众强烈不满，是六大核心施政中最不满的一项。台湾民意基金会董事长游盈隆表示，这对蔡英文“是一个严重的警讯”。

据中通社报道，台湾民意基金会今天公布蔡英文“六大核心施政”最新进行民调，对蔡英文两年来拼经济的表现，5.8%民众表示非常满意；29.4%还算满意；31.1%不太满意；29.9%非常不满意；3.9%没意见、不知道或拒答。

游盈隆表示，换言之，在年满20岁的台湾成年人中，有35%的人满意蔡英文两年来的经济表现，但有高达61%的人不满意。

游盈隆说，台湾民众对蔡英文拼经济的感觉，在2016年8月蔡英文百日执政时，满意或不满意蔡英文经济表现的人各约占46%，平分秋色，不相上下。

不过，从2016年11月开始，不满意蔡英文经济表现的人大幅增加，到达55%，并进一步飙升到六成，不满意的人竟高出满意的人30个百分点。

到了蔡英文执政满周年的时候，不满意其拚经济表现的人，更冲高到64%，满意者则只有三成。

游盈隆表示，蔡英文到执政两周年的现在，不满意蔡英文拼经济表现的人仍高达61%，满意者只有35%，“这当然是一个严重的警讯”。

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