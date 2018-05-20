张建宗勉励港人：勿妄自菲薄 毋妄自尊大

香港特区政府政务司司长张建宗今天（20日）表示，香港人既不要妄自菲薄，也不应妄自尊大，只要保持警觉，积极有为，定能跨过重重障碍向前迈进。

据中新社报道，张建宗当天发表网志谈及面对全球化竞争势头，香港作为亚洲国际大都会的优势。

对于中央财政科技计划可供香港高等院校和科研机构参与申请，获批的项目经费可跨境拨付到香港，张建宗认为，新政策为香港科技创新发展打下强心针，为科研界注入更多动力，是一个历史大突破。

他表示，特区政府会努力推动香港科研发展，发挥香港在科研及国际化的优势，共同发展粤港澳大湾区成为国际创新科技高地。

张建宗指出，特区政府创新及科技局自2015年11月成立以来，大力推动科研及创科发展。

他表示，凭借本身的条件，“一国两制”的独特优势，再加上国家“十三五”及粤港澳大湾区规划带来的新机遇，香港足以成为国际创新科技中心。

张建宗也指出，香港的大学享有一定的国际地位，可说是世界级大学最密集的地方。香港有20所颁授本地学位的院校，其中四所在国际高等教育评鉴机构Quacquarelli Symonds（QS）2018年世界大学排行榜中跻身全球首50位和亚洲前10名内。

此外，根据2017年《泰晤士报》高等教育调查，在全球150间校龄少于50年的上榜大学中，三所香港的大学位列前20名。多项国际排名也足以证明香港培育人才的努力取得丰硕的成果，展现香港软实力。

免费试阅14天