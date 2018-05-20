蔡英文：台湾有实力当棋手

台湾总统蔡英文今天（20日）表示，如果世界或区域局势是一盘棋，台湾有实力、有资格在棋局里面扮演棋手和关键角色，她说，两岸维持现状不是不解决问题，而是要把握时间让台湾更强大。

据联合新闻网报道，今天是总统蔡英文就职两周年，蔡英文除了在线上接受网站“沃草”主持人直播访问外，她近日收集网友提问后、统整回答的影片也公布在沃草网站和总统府Youtube频道中。

在“小英总统给问-两岸关系篇”中，蔡英文说，这段时间两岸是发生一些变化，有人因此认为“是不是情势改变的一些前兆，两岸政策是不是有调整必要？”

对此，蔡英文说，两岸政策还是一样，没有改变，还是以维持现状为两岸政策主轴，“不会暴走、不会僵住，也不会走回国民党的威权时代那种老死不相往来的路，但我们也不会在压力下屈服，这是我们基本态度。”

蔡英文说，情势或许有些改变，台湾政府更要下定决心克服困难，维持台海和平稳定现状，这是大家共同责任。

蔡英文表示，如果世界或区域局势是“一盘棋”，她要再次强调“不要小看台湾”，台湾其实是很有实力，经济、民主体制还有自由民主开放社会，是很多国家所羡慕的。

她说：“我们是一个有实力的‘国家’，我们当然也有资格在这种棋局里面扮演一个棋手角色，扮演一个关键角色。”台湾不要低估自己，更重要是让自己更强大。

蔡英文表示，维持现状不是不解决问题，也不是回避问题；在区域局势变化当中，维持现状能让台湾把握时间，让政府可从事各项改革，让台湾更强大、更有实力。

蔡英文表示，两岸关係攸关台湾未来发展，世世代代台湾人必须面对。

她指出，台湾年轻人现在或许不是挑起主要“国家”政务责任的人，但有一天也会当家。两岸关系的复杂性、敏感性，以及对台湾未来发展和世世代代的台湾人的发展，具有关键影响力。

蔡英文表示，希望年轻人要多关心两岸关系，多关心“国家”未来。

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