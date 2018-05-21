扁联会要求公布“319枪击案” 侯友宜：有新证据可重启调查

中国国民党新北市长参选人侯友宜昨天（20日）表示，“319枪击案”经过蓝绿执政，有800多个人参与调查，也成立真相调查委员会，应由专业去看待这个案子。他说：“如果有新的事实、新的证据，尽管拿出来，都可以重启调查。”

据中通社报道，侯友宜昨天出席汐止阙氏宗亲会活动时表示，“520”大家都觉得很敏感，执政好不好，大家心中有一把尺。他指出，做得不好就要改进，为台湾的老百姓，更打拼更认真，“520”除了我爱你，就是要感恩。

据报道，民进党新北市长参选人苏贞昌批评新北市升格后，总预算从700亿元（新台币，下同，31.39亿新元）增加到1700亿元，但里长的每月5万元里基层工作经费都没有增加。

对此，侯友宜表示，里长是第一线为市政打拚的最佳伙伴，如何让市政能做出成绩来，包括对里长的照顾，自己会尽到应尽的责任，“我会和里长一起并肩作战。”

至于竞选团队年轻化，是否是效仿台北市长柯文哲，侯友宜说，自己与柯文哲不一样，“柯P是柯P，我是我”，年轻人有不一样的想法作法，都互相尊重，也看到对方的好处，互相学习。

对于扁联会昨天要求当局公布“319枪击案”到目前为止的调查结果，案发时担任刑事局长的侯友宜表示，如果有新事实、新证据，尽管拿出来，可以重启调查。

“319枪击案”发生在2004年3月19日下午，对时任台湾总统陈水扁和副总统吕秀莲发动的枪击事件。该事件造成陈水扁与吕秀莲身受轻伤，事发后对隔日举办的大选产生巨大影响。

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