默克尔：非常期待中国之行 望共同加强多边主义

在第十一次访华前夕，德国总理默克尔于当地时间前天（19日）发布视频讲话说，非常期待即将开始的又一次中国之行，特别期待到访深圳。她表示，希望与中国一起加强多边主义，并就一些重要议题交换看法。

据新华社昨天（20日）报道，默克尔表示，德国希望与中国一起加强多边主义，德中两国在二十国集团（G20）“三驾马车”机制中进行了密切合作，并就一些共同话题展开了讨论。

据报道，默克尔此次访华期间，德国将与中国就双边关系、经济形势和贸易等进行对话。

默克尔此次中国之行的目的地还包括深圳。对此，她表示非常高兴和期待。

默克尔说，历次访华期间，她经常去中国的一些省市访问，每次都让她感受到中国发展的活力和广度，了解到这个国家更多的故事，也给予她与年轻人，以及中国地方政府交流的机会。

她指出，深圳是一个特别的地方。中国经济的开放从这里开始，有很多德国企业落户这座充满活力的城市，她特别期待到访深圳。

另据中国新闻网昨天报道，据悉，此前默克尔曾先后访问过成都、合肥、沈阳等地。

据报道，默克尔的视频讲话由德国联邦总理府于当地时间前天在其官网发布，题目为“对话塑造德中关系”，视频封面用大号字体写道“与中国紧密合作”。

此前，中国外交部上周五（18日）宣布，默克尔将于本月24日至25日对中国进行正式访问。这是默克尔连任德国总理后首次访华，也是她就任总理以来的第十一次访华。

中国外交部发言人陆慷介绍说，访问期间，中国国家主席习近平主席、中国总理李克强等中方领导人将同默克尔举行会见会谈。双方将就中德、中欧关系与合作，以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。

此外，中德经济顾问委员会也将举行会议。

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