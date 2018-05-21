“一箭三星” 长征四号丙火箭今晨发射三卫星

今天（21日）凌晨5时28分，长征四号丙运载火箭在西昌卫星发射中心，以“一箭三星”方式成功发射包括执行探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星在内的三颗卫星，中国“探月工程”再次取得重要突破。

据中新社报道，鹊桥号中继星是世界首颗运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星，将为年底择机实施的嫦娥四号月球探测任务提供地月间的中继通信。

此次发射搭载的另两颗卫星：“龙江一号”和“龙江二号”，为哈尔滨工业大学研制的月球轨道编队超长波天文观测微卫星。

运载上述三颗卫星的长征四号丙火箭由中国航天科技集团八院抓总研制。此次发射是长征四号系列火箭在西昌卫星发射中心的首次发射。

由此，长征四号系列火箭也成为中国国内唯一一型在酒泉、太原、西昌三个内陆发射场完成发射任务的三级运载火箭。

据报道，长征四号系列火箭作为一款常温推进剂的三级运载火箭，承担了中国大部分太阳同步轨道卫星发射任务。作为中国现役主力运载火箭之一，其发展与中国通信和气象卫星紧密联系。

20世纪七、八十年代，长征四号运载火箭“诞生”，而后承担气象卫星、技术试验卫星、资源卫星等发射任务。长征四号系列火箭先后经历甲、乙、丙三个型号，目前型号乙、丙仍“在岗”。

资料显示，1988年9月7日，长征四号甲火箭在太原卫星发射中心首飞成功，将风云一号气象卫星送入预定轨道，开创了中国大型运载火箭首飞一次成功的纪录。此外，也使中国成为世界上第三个能够独立发射太阳同步轨道卫星的国家。

1989年2月，长征四号甲火箭经过适应性改进后，被命名为长征四号乙火箭。1999年5月10日，长征四号乙火箭在太原卫星发射中心首飞成功。

20世纪90年代末期，随着卫星平台的不断增大，长征四号乙火箭面临着提高运载能力的迫切需求。

1999年3月，长征四号乙改进型火箭研制工作启动，以提高火箭运载能力和一箭多星发射能力。

2007年4月，采用三级两次起动技术状态的长征四号乙火箭，被命名为长征四号丙运载火箭。

算上此次发射，长征四号系列火箭已经圆满完成了56次发射任务，先后将90余颗卫星顺利送上太空；适应性强、可靠性高是业界对其评价。

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