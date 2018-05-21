白宫首席经济顾问：美中尚未达成贸易协议

美国财长姆姆努钦（Steven Mnuchin）当地时间昨天（20日）在华府表示，在美国与中国同意搁置关税威胁，同时致力于更广泛的贸易协议后；两国”暂停”贸易战。

据路透社报道，姆姆努钦与白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）表示，中美双方协商代表周六（19日）达成的协议，建立了处理未来贸易失衡的框架。

姆努钦在Fox News Sunday电视专访中表示：“我们暂停了贸易战。目前，我们同意尝试执行这一框架，并暂停加征关税。”

中美两国周六同意继续磋商令中国从美国进口更多能源和农业大宗商品的举措，以缩小美国对中国每年3350亿美元（4502.47亿新元）的贸易逆差。

双方本月在北京举行的第一轮谈判中，美国要求中国削减对美贸易顺差2000亿美元。不过，周六中美联合声明中并没有提及金额。

位于华盛顿的中国驻美大使馆，没有回复请其针对姆努钦声明置评的请求。

自从特朗普政府提议对500亿美元中国商品加征关税，并称可能另外对上千亿美元中国商品加税后，美中关系紧张形势升温。中国则针对美国农产品采取措施，予以反击。

美国民主党参议员舒默（Charles Schumer）针对姆努钦的讲话评论称，他认为，还有这么多更大的问题尚待解决，特朗普却以“一个将采购更多商品的承诺”就与对手和解，这么做将是错误之举。舒默经常出言批评特朗普。

舒默表示：”如果中国国家主席习近平……无法在知识产权（智慧财产权）、网路盗窃、以及让美国企业拥有自由准入以在中国销售商品方面采取强硬行动……我们就会输了。”

库德洛则对CBS电视节目“Face the Nation”表示，把中国承诺的购买金额锁定在2000亿美元言之过早；”细节将来会敲定。这些事情不会那么精确。”

此外，他对ABC的“This Week”表示：“更广泛的议题还在商谈中，中国有降低关税和非关税壁垒等“结构性改革”，这将让美国得以提高出口。

库德洛表示，特朗普对此”非常乐观”。然而，他表示，尚未达成贸易协议。

库德洛对ABC表示：“没有贸易协议””我们从来没有指望过会有。两大国之间仅有公报而已。而在这份公报中，你可以看到接下来的方向。”

姆努钦和库德洛称，下一步将是派商务部长罗斯前往中国，探讨中国可以大幅增加进口的领域，包括能源、液化天然气、农业及制造业等。

姆努钦称，美国有望看到仅今年美国对中国的农产品出口就能增长35%至40%，未来三至五年中国的能源采购增加一倍。

姆努钦称：“我们有具体目标。我不会公开披露这些目标。它们是按行业确定的。”

据报道，周六的声明没有提及是否会放松对中兴通讯的限制。美国商务部上月对该公司实施了令其陷入瘫痪的限制。

免费试阅14天