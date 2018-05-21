刘鹤披露与特朗普会晤细节 15分钟会见变45分钟会谈

中国副总理刘鹤昨天（20日）披露说，中美双方能取得共识，不用打贸易战，美国总统特朗普发挥了“重要指导作用”。他和特朗普的会面原来本是15分钟的礼节性见面，不料特朗普将其变成了45分钟的会谈。

据《星岛日报》今天（21日）报道，刘鹤此次是以中国国家主席习近平特使身分，带领中国代表团到美国就中美贸易纠纷进行磋商。

刘鹤在今年2月底紧急也曾访美磋商贸易问题，当时也是“国家主席特使”，但没能和特朗普见面。不过，此次访美，在双方官员还没开始举行会谈，特朗普就先和刘鹤在白宫见面。

刘鹤昨天在接受凤凰卫视访问时表示，和特朗普的会晤，是“一次友好的、坦诚的、非常富有成效的会见。”

刘鹤提到这次会晤有两个“有意思”的细节。他说：“首先，原来通知我的时间是15分钟，礼节性的见面。后来拓展到45分钟，双方进行了实质性的会谈，这个是第一个细节。”“第二个细节，原来说的是让我本人、特朗普总统、以及财长（姆努钦）见面，结果到白宫椭圆形办公室以后，发现副总统（彭斯）以及很多内阁的成员都在场，白宫的要员也都在场，我感到有点吃惊。”

刘鹤说：“后来仔细一想，这说明了几件事，第一，表明对中国的尊重，对中国国家主席的尊重，因为我本人是国家主席的特使；第二，也说明美方对发展健康的中美双边关系，中美经贸关系高度重视。”

他说：“整个会见的过程是非常友好的，我认为谈得很好，为我们下一步改进中美双边经贸关系、进一步发展良好的双边关系，起到了非常重要的指导作用。”

对于双方的贸易关系，刘鹤说，中美双边经贸关系正“从某种问题状态，走向正常状态。以后将进一步加强，有来有往，可能相互互访的频率会不断地上升、不断地增加。中方愿与美方相向而行，双方的合作潜力巨大。”

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