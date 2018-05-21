海南突停办“赛马”相关商业登记申请

中国国务院今年4月发布文件，鼓励海南发展赛马运动、竞猜型体育彩票和大型国际赛事，吸引大批商家投资海南赛马业。但政策出台两周后，海南省工商行政管理局下发紧急通知，暂停受理名称与经营范围中含有“赛马”等相关字样商业登记申请。有分析指出，政府部门是要阻止民众一窝蜂盲目投资，避免市场泡沫。

据《星岛日报》今天（21日）报道，中国国务院4月15日发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，鼓励发展赛马运动等项目，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

不过，5月9日，海南省工商行政管理局紧急通知，不受理市场主体名称和经营范围中含“赛马”“跑马场”“马会”等字样的设立登记，不接纳将名称及经营范围变更为含“赛马”“跑马场”“马会”字样的变更登记。

据悉，目前海南已有多家与赛马相关的企业，多成立于2015年至2018年。

《上海证券报》报道指出，有少数公司赶在通知前完成注册。如4月23日核准的国盛百盈（海南）赛马俱乐部有限公司，4月26日核准的常青马术俱乐部（海南）有限公司。

中国国家旅游规划专家王兴斌指出，国家鼓励海南发展赛马，吸引众多投资商“圈地跑马”。可是，目前国家针对赛马产业只是给出一个政策导向，并没公布更多细则；若投资商一窝蜂盲目入局，或使赛马业产能过剩，产生市场泡沫。

王兴斌表示，因此，海南政府谨慎对暂停“赛马”等字样的工商登记申请，或意图让市场降温。

免费试阅14天