武汉一大学副教授抨修宪遭开除

中南财经政法大学女副教授翟桔红，上月底在授课时批评人大宪法修改，被学校斥妄议中国人大制度，片面介绍其他国家或地区政治制度，对学生产生负面影响。该校决定开除翟桔红副教授党籍，予以记过，并将其调离教学科研职位，同时建议提请发证机关取消其教师资格。

据《星岛日报》今天（21日）报道，中南财经政法大学位于湖北武汉。

据悉，上月底，翟桔红为行政管理本科学生讲授《政治学原理》，谈及“政府结构与功能”时，批评人大宪法修改，被该校纪律调查并处分。

现年49岁的翟桔红，于1991年本科就读武汉大学行政管理专业期间加入中共，2005年获得武汉大学政治学理论专业博士学位。2014年任中南财经政法大学副教授。

学校委员会文件显示，翟桔红不了解教育部的“红七条”，没有使用好指定教材对学生树立正确的世界观、人生观的重要作用，以至课堂教学偏离教材、教学大纲，任意发挥，没有正面引导学生。

故此，委员会决定开除翟桔红党籍、将其调职，并提议发证机关取消其教师资格。

据报道，中南财经政法大学是中国教育部直属的四大财经院校之一，也是国家“211工程”和优势学科创新平台项目重点建设高校之一。

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