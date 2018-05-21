港媒：中国喜马拉雅山采矿 中印边界或成另一个南中国海

香港《南华早报》昨天（20日）报道称，中国在喜马拉雅山中印争议边界的中方一侧开展大规模采矿作业。该报声称，这可能制造中国与印度新的军事冲突爆发点，并引述专家说，“这将成为另一个南（中国）海”。

上述报道昨晚迅速引起印媒关注。不过，环球网引述《南早》采访的上述专家昨天稍后澄清说，他根本就没有提过南中国海；《南早》引述的专家是中国地质大学（北京）地球科学与资源学院教授郑有业。

据环球网今天（21日）报道，《南早》上述报道称，已经有包括金矿、银矿及其他矿物在内价值近600亿美元（806.04亿新元）的矿产被发现。

该地区大部分的矿产，包括用于制造高精尖产品的稀土矿，都埋藏在当地一个叫隆子县的地方；该县是中印边界线上的军事要塞。

该报道说，经过中国政府对当地多年的经营，以及对道路及其他基础设施持续多年的大力投资，当地新矿开采作业已达到空前规模。伴随蓬勃发展的采矿业，大量人口涌入，当地搭建起电网和通信网络，一座可以降落客机的机场也正在施工中。

《南早》引述知情人士说，这些矿产开采是北京收复藏南地区（印度称阿鲁纳恰尔邦）雄心勃勃计划的一部分；隆子县惊人的发展速度展现北京全面掌控藏南地区“坚定不移的努力”。

该报道称，有中国学者在受访时说，“这和在南（中国）海上发生的事情很类似”。

消息一出很快便被多家印媒转载。印度《经济时报》尤其关注有关“下一个南（中国）海”的说法，称中国在边界上的金矿，恐成为与印度之间纠纷的又一导火索。

昨天晚些时候，环球网联系上述报道中提到的该名学者。

据报道，该学者听到环球网介绍相关报道的情况后，表示很愤怒，并郑重指出在接受《南早》采访时“根本没有提到过南（中国）海”。

环球网引述有分析人士指出，隆子县不位于争议地区，中方有权在此进行经济活动和生产建设，外界的说三道四毫无道理。

至于藏南地区，中国外交部曾多次重申，中方在中印边界问题上的立场是一贯和明确的。中国政府从不承认所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。中印双方正在通过谈判协商解决两国边界问题，寻求公平合理和双方都能接受的解决方案。

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