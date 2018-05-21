台卫福部长：红色沙尘暴会过去 台湾会活过来

台湾今年未受邀出席世界卫生大会（WHA），卫生福利部长陈时中表示，没收到邀请，反而更应该到日内瓦发声，相信总有一天“红色沙尘暴”会过去，台湾会活过来。

据联合新闻网昨天（20日）报道，为提升台湾能见度，台湾数个团体共同发起“台湾无国界医院展”，于日内瓦展出，呈现台湾全民健保所达成健康覆盖的成就，肺结核、登革热等传染病防治，以及国际医疗援助成果。

该展当地时间前天（19日）下午邀请台湾音乐家、声乐家演奏与演唱台湾歌曲，通过音乐与文化，让世界更认识台湾，曲目包括“望春风”“杯底不可饲金鱼”“呒通嫌台湾”等。

陈时中出席致词表示，他听到“呒通嫌台湾”感触颇深，“我相信在座没有人嫌台湾，但是外面有一群人很嫌台湾。”

他表示，台湾出口名列世界17大、进口18大，却无法进入WHA，就像是国际的孤儿，并质疑说，为何那些人要嫌台湾，是大家的声音不够大？意志不够坚定？对台湾不够了解？“还是红色沙尘暴太厉害？，我相信都有一些（影响）。”

陈时中说：“沙尘暴要来了，我们也挡不住。我们只能努力呼吸，争取我们的空间，总有一天沙尘暴会过去，我们会活过来。”

陈时中表示，医院无国界、健康无国界，人权也无国界。生命的本质跟人权的本质是没有国界的，想要借由政治的形式或政治的混淆，来干扰人的基本权利，是非常不应该的事情。

他指出，但上述也是现实，“我们（台湾）除了坚定发出声音以外，没有第二条路”。

陈时中说，台湾去年没有收到WHA邀请，今年也没收到，“有人说我们今年又来干什么，就是因为没有收到邀请，才更应该来”；若是不走出来，世界永远不会知道。

他表示，去年没收到、今年没收到，如果明年又没有收到，会更大声说出来，“不信真理唤不回”。

免费试阅14天