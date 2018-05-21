马英九谈总统任内有否遗憾：打掉服贸是误国

台湾前总统马英九昨天（20日）被问到、其八年总统任内是否有遗憾时表示，服贸与货贸，“好不容易签了服贸，却要打掉，目的何在，我觉得是误国，历史会证明，他们做了非常错误的决定。”

据联合新闻网报道，昨天是马英九卸下总统职务两周年；他在晚间播出的TVBS《看板人物》节目访谈中，作出上述表示。

对于马英九的说法，民进党发言人林琮盛表示，马英九在其任内与中国大陆领导人大谈“一个中国”，和北京当局联手打压台湾人民各种发展只能面对愈来愈窄境遇，减少对于未来的自由选择权。

林琮盛指出，甚至台湾参与国际组织等，也必须得到大陆当局的认可，让“中华民国台湾”因此失去自主权，马英九却不知反省。

据报道，《看板人物》节目中记录了马英九卸任以来的日常生活，包括到台东参加长泳、参观铁花村、与国小学童对谈、做脚底按摩，甚至到台东伯朗大道骑电动脚踏车，饱览美景。

对于何时考虑过退休，马英九表示：“凭良心讲，我到了要退休的时候，都还没有想到。”

他表示，有机会当八年总统，非常感恩，许多学生时期的理想在总统任内实践，包括签订《台日渔业协议》《台菲渔业协议》等。

马英九说，西方国家的卸任元首比较少讲话，在台湾这点难完全做到。

他说：“我已经离开舞台，不要表现还在舞台的样子，碰到比较急的事情，忍不住还是会提一下”，就像他希望能源问题不要出事，所以难免会表达意见。

对于若回头看八年总统任内有无遗憾，马英九说，两岸服贸协议与货贸协议，服贸非常可惜。马英九引述《华尔街日报》曾说，“台湾自甘落后”，并称：“好不容易签了服贸，却要打掉，目的何在，我觉得是误国，历史会证明，他们做了非常错误的决定。”

谈到2015年与大陆领导人习近平见面，马英九表示，“习马会”（习近平与马英九会面）非一蹴可及，中间经过两年筹备。

他指出，两岸领导人可以会面，为台湾海峡搭建一座跨海和平大桥，未来只要遵守交通规则的总统都可以上桥。

马英九表示，有些人担心台湾因此失去自主权或主权，但并没有发生这样的情况；因为两岸关系好。他指出，自己执政时，在国际关系上做到以前做不到的事，例如参加连续八届的世界卫生大会（WHA），“但现在做不到”。

马英九说，两岸关系改善，双方有互信。他指出，基本上，大陆什么时候挖台湾邦交国非必然，“有些国家经贸关系好，做不做没有差别，往往是我们邦交国主动希望这么做。”

马英九表示，巴拿马、多米尼加与台湾断交，非常可惜。

马英九表示，台湾这么小，条件不是那么好，选择不多；如果够聪明的话，当然是和平解决。既然要和平解决，就不能做让其中一方不能接受的事情。

对于习近平处理台湾问题是否有急迫性，马英九说，大的方向没差别，台湾要知道自己要做什么。他指出，现在情势非常明显，“台独走不通，没必要也办不到”，应该好好面对什么对台湾最有利。

至于韩国总统文在寅与朝鲜领导人金正恩日前会面所达共识，马英九表示，韩国远比台湾对立情况严重，能否做到，要再观察。因为两韩危机解除对东北亚是利多，且后续的“特金会”（美国总统特朗普与金正恩会面）也要观察。

马英九认为，美国在两韩情势的角色与美国在两岸角色不同，因为过去韩战是美国在打，不可能置身事外，但美国没有参加“国共内战”。美国不会介入，希望两岸以和平解决争端，但对如何解决没有意见。

民进党发言人林琮盛表示，近来多项民调显示，台湾总统蔡英文执政两周年来，台湾民众认为，民进党政府比国民党政府能够捍卫国家主权和民主制度。台湾主流民意的意向已不辩自明。

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