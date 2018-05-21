台北市长选举民调小输丁守中 柯文哲证实：确实落后

《联合报》最新民调显示，下任台北市长若由台北市长柯文哲、中国国民党前立委丁守中对决，41%的民众倾向支持丁守中，39%支持柯文哲，丁守中小胜柯文哲3个百分点。

据联合新闻网报道，对此，柯文哲今天（21日）上午出席环南市场上樑典礼，会后受访时坦言“差不多”，自己做的民调也是落后一些。

媒体追问，是否还会觉得“老天会帮你（指柯文哲）”，柯文哲说，如果有心做好一件事情，全世界都会来帮你，就像是世大运会成功，就有很大的运气成分，有三个台风转向，90度转弯。

至于年底选举，蓝绿归队后，有什么选战策略应对，柯文哲说，没有特别想法，每天把该做事情继续做，把它做好就好了。

对于是否会找时代力量合作，柯文哲说，朋友要多、敌人要少。他指出，自己和时力立委林昶佐的交情也不错，私底下再找他谈。

对于丁守中批评柯文哲都抄其政见，柯文哲笑说：“我执行力比较高”。

柯文哲表示，像是北门的忠孝桥引道拆除计划，早在前市长黄大洲时代就定了，只是把他的设计图拿来执行完毕而已，大家想法都差不多。

年底选战是否会打出政绩牌，例如把环南市场列为“亮点政绩”，柯文哲说，这也不是亮点政绩，反正市场本来就应该改建，就一个一个把它做好；第一果菜市场、渔市场、南门、东门市场等，一个个处理掉。

对于前竞选总干事姚立明爆料，指柯文哲过去曾经多次找记者“放话”，攻击自己在北巿府的属下。对此，柯文哲不愿多谈，仅说，不随便评论。

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