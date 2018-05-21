北京前四月PM2.5累计浓度同比下降超两成

北京市环境保护局今天（21日）通报称，今年1月至4月，北京空气中细颗粒物（PM2.5）累计浓度为每立方米59微克，同比下降22.4%；空气质量达到优良的天数共有77天，同比增加四天；空气重污染日气天，同比减少八天。

据中新社报道，根据通报，北京今年前四月的PM2.5累计浓度明显降低。但从独立的月份来看，4月间，北京的PM2.5平均浓度为每立方米64微克，同比上升20.8%。

其余三项主要污染物可吸入颗粒物（PM10）同比上升，二氧化硫（SO2）持平，氮氧化物（NO2）同比下降。

至于4月的主要污染物浓度没有明显改善，甚至不降反升，北京市环保局相关负责人介绍，今年4月间，北京的平均湿度达到50%，较前两年平均提高14个百分点；每秒1米以下的小风频率为19%，较前两年平均增加5%，这种不利气象条件容易导致污染物累积并二次转化。

同时，随着秋冬季错峰生产企业恢复生产、工地复工，当前区域内钢铁等行业生产进入高速推进阶段，北京的经济社会运行也步入高峰期。货物运输、建设施工排放强度高，污染排放量逐步增大。

受到区域输送、局地排放累积和二次转化综合作用，4月间北京发生了三次中至重度污染过程，出现两天重污染日。

4月间，北京受到4次不同程度的外来沙尘/浮尘影响，本地的施工面积同比也有明显增加，加之气候偏干、易起尘，外来沙尘叠加本地扬尘导致PM10浓度偏高。

为进一步改善空气质量，北京官方正持续清理整治“散乱污”企业。截至4月底，北京共退出一般制造业企业243家。

同期，北京也在进一步强化环境监管执法。4月间，北京针对固定源环境违法行为处罚187起，处罚金额889万元（人民币，下同，187.41万新元）。

移动源执法方面，环保及公安部门共检查重型柴油车21.8万辆次，处罚金额635.6万元。

城管执法部门查处施工现场案件287起，针对扬尘污染行为罚款400.4万元；查处渣土运输及泄漏遗撒974起，罚款154.6万元。

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