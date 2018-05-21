世卫大会今将揭幕 15友邦提案挺台

世界卫生大会（WHA）今天（21日）揭幕，世界卫生组织（WHO）公告称，已收到15个台湾友邦提案，要求将“邀请台湾作为观察员参加WHA”列入议程。

据联合新闻网报道，WHA大会日内瓦当地时间今天上午将开幕，开幕式后将召开总务委员会与高级别对话；上述补充议程将交由总务委员会审议。

根据公告，伯利兹（Belize）、图瓦卢（Tuvalu）、瑙鲁（Nauru）、斯威士兰（Kingdom of eSwatini）、吉里巴斯（Kiribati）、马绍尔群岛（Marshall Islands）、萨尔瓦多（El Salvador）、圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis

Country in the Caribbean）、尼加拉瓜（Nicaragua）、巴拉圭（Paraguay）、所罗门群岛（Solomon Islands）、布基纳法索（Burkina Faso）、海地（Haiti）、圣文森（Saint Vincent）与圣卢西亚（Saint Lucia）等15国提交的建议，要求将“邀请台湾作为观察员参加世界卫生大会”一项补充议程项目列入议程。

去年台湾有11友邦发动提案，今年挺台力度增加为15个友邦。

然而，WHO仍在公告附注中强调，这项提案的标题以原文印发，并不代表世卫组织秘书处的任何意见，并强调WHO的用语为“中国台湾”（Taiwan，China）。

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