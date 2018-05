世卫大会今将揭幕 15友邦提案挺台

世界卫生大会(WHA)今天(21日)揭幕,世界卫生组织(WHO)公告称,已收到15个台湾友邦提案,要求将“邀请台湾作为观察员参加WHA”列入议程。

据联合新闻网报道,WHA大会日内瓦当地时间今天上午将开幕,开幕式后将召开总务委员会与高级别对话;上述补充议程将交由总务委员会审议。

根据公告,伯利兹(Belize)、图瓦卢(Tuvalu)、瑙鲁(Nauru)、斯威士兰(Kingdom of eSwatini)、吉里巴斯(Kiribati)、马绍尔群岛(Marshall Islands)、萨尔瓦多(El Salvador)、圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis

Country in the Caribbean)、尼加拉瓜(Nicaragua)、巴拉圭(Paraguay)、所罗门群岛(Solomon Islands)、布基纳法索(Burkina Faso)、海地(Haiti)、圣文森(Saint Vincent)与圣卢西亚(Saint Lucia)等15国提交的建议,要求将“邀请台湾作为观察员参加世界卫生大会”一项补充议程项目列入议程。

去年台湾有11友邦发动提案,今年挺台力度增加为15个友邦。

然而,WHO仍在公告附注中强调,这项提案的标题以原文印发,并不代表世卫组织秘书处的任何意见,并强调WHO的用语为“中国台湾”(Taiwan,China)。

