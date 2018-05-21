台州一原民警“偷拍上司通奸”涉罪 被采取刑事强制措施

微信公众号“临海公安”今天（21日）发布案情通报，称浙江台州市原民警池文对10余人频繁进行定位跟踪和偷拍，涉嫌侵犯公民个人信息罪，已对池文采取刑事强制措施。案件正在进一步侦查中。

据中新网报道，上述通报称，经查，池文（男，1974年出生，黄岩区人）自2015年起，先后从网上购买多套定位器和密拍设备，对池某、潘某、胡某等10余人频繁进行定位跟踪和偷拍。

此外，他利用职务之便，非法获取行踪轨迹、住宿信息、车辆信息等公民个人信息1000余条，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第253条之一，涉嫌侵犯公民个人信息罪。

通报表示，台州市公安局根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，指定临海公安局管辖办理。现临海公安局已对池文采取刑事强制措施。案件正在进一步侦查中。

据报道，浙江省台州市公安局黄岩分局原民警池文，日前跟踪偷拍其上司——时任黄岩公安分局副局长周祥辉，获取了其与一女性通奸的证据，并将相关证据交给了中共黄岩区纪委。

本月13日，中共台州市黄岩区委宣传部官方微博发布消息，称针对媒体报道和最新举报情况，黄岩区委高度重视，区纪委等单位正在对周祥辉有关问题进一步调查核实。根据调查核实情况，将依法依纪依规处理。

14日，该微博发布消息称，经黄岩区委同意，黄岩区纪委决定对周祥辉的违纪问题予以党纪立案审查。同时，黄岩区委决定暂停周祥辉履行职务。

另一方面，台州市黄岩区委宣传部微信公众号今天称，黄岩区综合行政执法局（城市管理局）党委委员、副局长周祥辉涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

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