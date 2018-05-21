美陆战队传进驻新馆 AIT处长：维安政策不变

美国在台协会（AIT）内湖新馆即将在下个月举行落成典礼，外界猜测是否会有美国陆战队人员进驻。AIT处长梅健华今天（21日）表示，尽管AIT就此被问很多次，但他要清楚表明，目前在AIT信义路办公室的维安，由一群少数美国籍人员和较多的台湾雇员一起维安，这样的维安措施将在AIT内湖新馆沿用，“我们的政策没变”。

联合新闻网引述梅健华说，新馆维安政策不变，就像美国对台湾及中国大陆相关的议题采取基于美中《三个公报》与《台湾关系法》的“一中政策”。

他指出，美国所有驻外单位都有维安标准，在台湾这里也不例外；AIT必须确保人员在安全的环境下办公。

梅健华也笑说台湾是全世界数一数二安全的地方，“如果想见识什么是真正的安全，欢迎到内湖参观”。

梅健华今天宣布，美国在台协会（AIT）内湖新址将于6月12日落成，这是台湾第一座由外国驻台机构自己打造的建筑。

他说：“这不仅是一栋新办公大楼，更是美台友谊的具体象征”。

梅健华更现场展示新馆的照片，其中一张上面写“立稳根基，共创未来”。他说这句话“不仅适用于内湖新馆，也适用于美台关系上”，且新馆基础“坚若磐石”，就像美台友谊一样。

梅健华说，要衡量一段关系，要看对方值不值得信任；有困难的时候对方会不会伸出援手，谁才是真正的朋友和伙伴。

他指出，对美国来说，台湾是重要且可靠的伙伴；台湾也有意愿和能变演正面积极的角色，协助解决区域和全球的挑战。

梅健华说，现在AIT有了一座合乎美台重要关系的大楼，AIT将善尽职责，进一步深化美台伙伴关系。

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