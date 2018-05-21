AIT处长：对大陆阻挠台湾获邀参加WHA感失望

美国在台协会（AIT）处长梅健华今天（21日）表示，美国支持台湾有意义参与国际组织，包括世界卫生大会（WHA）。他也强调，促进美台合作并非零和游戏。

据联合新闻网报道，历经多年，AIT内湖新馆将于6月12日落成。

梅健华（Kin Moy）今天上午召开记者会表示，AIT新馆落成，除美国国会和国务院是重要推手外，最该感谢的是台湾人民和美国人民。未来AIT搬到内湖新馆后，美国将持续增加与台湾的合作。

据报道，WHA当地时间今天起在日内瓦召开。因中国大陆“打压”，台湾今年再度未获邀与会。

对于大陆近来频频“打压”台湾国际参与，梅健华受询时说，台湾有许多卫生方面的专家，能为全球卫生政策作出贡献。

他表示，美国对大陆阻挠台湾获邀参加WHA感到失望；美国将持续呼吁世界卫生组织（WHO）发给台湾参加WHA邀请函。

此外，在能力所及的范围内，美国也将持续帮助台湾参与国际组织活动，特别在卫生等领域。

对于两岸关系，梅健华重申，美国的政策是反对任何一方、单方面采取行动改变两岸现状。美国鼓励两岸进行建设性的对话，以促进东亚地区的和平与稳定。

梅健华表示，只要美国有机会跟两岸任何一方接触时，都会鼓励两岸进行建设性的对话。他坦言，虽然有些事件令人感到“挫折”（frustrated），但美国仍旧强力支持两岸透过健康的对话，促进两岸关系的稳定。

至于大陆就美国提升对台支持感到不满；美国是否会利用台湾，在经济、军事方面取得大陆的配合，梅健华回应说，美国促成美台合作关系的努力并非“零和游戏”；加强美台关系不会牺牲任何其他人的利益。

他进一步说，美国与台湾在许多议题上合作，并不会影响其他任何人的利益。例如台湾加入美国的全球入境计划，不仅帮助台湾人，也帮助美国人民，不会伤害任何人的利益。

梅健华说，1979年美国通过《台湾关系法》，成立AIT；当时，大家很难想像美国和台湾会有这么紧密的合作。这也代表美国对台坚定的承诺。

梅健华抵台就任AIT处长下个月就满三年。媒体关切其接任人选，也担心新任处长人选要花很多时间才获指派。

对于上述是否对台美关系造成不确定性，梅健华笑说，今天的记者会“不是一个告别的记者会”；等到他离任的时候，希望台湾人民也跟三年前欢迎他和家人一样，欢迎新任AIT处长。

梅健华表示，三年前他抵台接任时，交接工作很顺利，相信当他离任时，也会顺利交接给继任者。美台关系的发展不会有任何中断。

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