报道河北企业火灾 媒体被围堵摄像器材遭抢夺

5月18日，人民网河北频道以《邢台威县乐源牧业公司发生火灾伤亡情况不明》为题报道了河北乐源牧业火灾事故，受到社会各界关注，多家新闻网站转载。在此前后，北京时间和中国青年网均发布该火灾事故报道。截止到21日上午发稿时，河北乐源牧业尚未公布火灾伤亡情况。

据人民网报道，为进一步了解火灾事故相关情况，19日上午10点多，多家媒体来到威县赵村镇寺庄村南，在与田间劳作的农民证实后，媒体从河北乐源牧业大门百米远的马路上望去，此时的公司大门紧闭，门口外停满了车辆，无任何异常。当无人机起飞准备拍摄时，突然从乐源牧业门口有组织地冲过来20多人，抢夺媒体正在拍摄的无人机和手机，摄像人员被多人围堵，现场一片混乱。

参与围堵抢夺人员身着便装、保安制服，并且胸前印有“乐源牧业”字样。混乱过后，无人机和手机被身着“乐源牧业”工服的人员抢夺过去，两辆采访汽车也被乐源牧业员工开来的多辆摩托车围堵，媒体一行3人被围堵并限制离开现场，一名身份不明人员边拿手机拍摄边谩骂媒体一行。

上午11:50左右，在县委领导赶到现场后，媒体一行3人才得以离开现场。经现场查看，一名拍摄者的手指被擦伤，一部手机外壳被摔裂，无人机摄像部件损坏。

截止到发稿时，河北乐源牧业公司未回应参与围堵抢夺摄像器材的员工身份。



免费试阅14天