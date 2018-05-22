王岐山将赴俄出席圣彼得堡国际经济论坛并访问白俄罗斯

中国外交部发言人陆慷在昨天（21日）在北京例行记者会上宣布：应俄罗斯、白俄罗斯政府邀请，中国国家副主席王岐山将于5月24日至29日赴俄罗斯出席圣彼得堡国际经济论坛，并访问白俄罗斯。

据央视新闻客户端报道，陆慷也就当前中俄关系发展情况表示，当前，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好时期。在两国元首战略引领和亲自推动下，中俄关系一直保持高水平发展，各领域合作十分紧密，成果丰硕，在国际和地区事务中的协作日益加强，为维护世界和平、稳定与发展作出了重要贡献。

陆慷介绍，王岐山此次出席第22届圣彼得堡国际经济论坛期间，将出席论坛有关活动并同俄方领导人就双边关系发展及双方共同关心的重大问题深入交换意见。中方正同俄方就有关活动安排保持沟通。

他表示，相信此访将进一步密切两国高层交往，深化中俄各领域合作，推动两国全面战略协作伙伴关系迈上新台阶。

陆慷也就当前中国与白俄罗斯关系发展情况表示，当前，中白关系已进入相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系新阶段。两国高层往来频繁，政治互信不断加深，共建“一带一路”合作取得丰硕成果。

陆慷介绍，王岐山访问白俄罗斯期间，将与白方领导人就双边关系发展等问题深入交换意见，考察“一带一路”建设项目——中白工业园。中方正同白方就有关活动安排保持沟通。

他表示，相信此访将推动两国全面战略伙伴关系和各领域合作进一步发展，为即将举行的中白元首上海合作组织峰会期间会晤营造良好气氛。

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