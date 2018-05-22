英烈保护法实施 中国检方首提侵犯英烈名誉权公益诉讼

江苏省淮安市检察院昨天（21日）针对当地居民曾某污蔑烈士的行为，提起侵犯英烈名誉权的民事公益诉讼。据介绍，这也是今年5月1日《中华人民共和国英雄烈士保护法》开始实施以来，中国全国首例由检察机关提起的民事公益诉讼案件。

据《北京青年报》今天（22日）报道，5月12日下午，淮安市清江浦区某小区一幢高层住宅发生火灾，消防队员谢勇在解救被困群众时，将自己的空气呼吸器让给了向其求救的战友使用。他自己却因为被浓烟熏呛从高楼坠落，后经抢救无效不幸牺牲。

5月13日，公安部批准谢勇为烈士并颁发献身国防金质纪念章。5月14日，中共江苏省公安厅委员会追认谢勇为中共党员；江苏省副省长、省公安厅厅长刘旸签发命令追记谢勇一等功。

同日，淮安市人民政府追授谢勇“灭火救援勇士”荣誉称号。当地数千名干部群众自发前往悼念谢勇，表达对烈士的崇敬之情。

但与此同时，据报道，有人发表“不实甚至污蔑烈士”的言论。

5月12日，王某在微信群中发布极端性、侮辱性言论。

次日，王某被公安机关行政拘留。

5月14日，淮安经济开发区居民曾某在微信群里散布不实言论对谢勇进行污蔑，并在他人提醒王某已被处理、对他进行劝阻时表示“拘留算什么，坐牢我都不怕”。

5月15日，曾某被当地公安机关刑事拘留。

不久，当地检察机关在履职中发现上述线索，并高度重视。淮安市检察院分别于5月15日、5月17日对上述线索进行立案审查，收集相关证据，并履行了民事公益诉讼诉前程序，就是否对曾某侵害烈士名誉权的行为提起民事诉讼，征求了谢勇近亲属的意见；谢勇近亲属声明不提起民事诉讼。

5月21日，经江苏省检察院批准，淮安市检察院决定对曾某的行为，提起民事公益诉讼。

据江苏省检察院工作人员介绍，目前民事公益诉讼主要集中在环境污染、食品药品安全等领域。此次提起诉讼，是5月1日《中华人民共和国英雄烈士保护法》正式实施以来，中国全国首例由检察机关提起的侵犯英烈名誉权民事公益诉讼案件。

淮安市检察院工作人员介绍，此次公益诉讼的诉讼请求主要是要求曾某立即停止继续侵害、公开赔礼道歉，并消除影响，没有其他民事赔偿方面诉求。

至于为什么要在谢勇近亲属声明不提起民事诉讼后提起公益诉讼，检方解释，一方面，向家属征求意见是民事公益诉讼诉前程序的一部分；另一方面，家属虽表示不提起诉讼，但也对检方提起民事公益诉讼表示了理解和支持，“家属说检察院毕竟比较专业，对检方很信任。”

据了解，除曾某，针对王某散布污蔑谢勇烈士言论的行为，检察机关也履行诉前程序，向其送达了《诉前告知书》，告知其如不能充分认识自己行为对社会公共利益的损害，将依据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第25条规定，依法向人民法院提起民事公益诉讼。

据报道，经教育，王某深刻认识了自己的错误行为，并表示在今后的生活中将遵纪守法，“积极弘扬正能量，悔过自新”，并在媒体上公开发表道歉信，向谢勇的亲属及社会表达其真诚的歉意。

鉴于其悔过态度较好，且愿意公开赔礼道歉、消除影响，检察机关决定不对其提起诉讼。

江苏省检察院表示，检察机关提起公益诉讼，不是为诉而诉，“诉讼不是目的，诉前程序亦是其应有之义。”对王某的行为，经教育，他认识到自己的错误行为，并已在媒体上公开赔礼道歉、消除影响，所以，对其没有提起诉讼。

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