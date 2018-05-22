台北选举民调丁守中小胜柯文哲 民进党被边缘化

台湾今年底将举行地方公职人员选举，根据《联合报》昨天（21日）公布的民调，台北市长柯文哲的支持率低于国民党参选人丁守中，民进党的可能人选均无法撼动二人。柯文哲坦言确实落后，丁守中则强调要打另类选战，积极争取中间选民支持。

中通社报道，由于民进党尚未自推人选，根据民调，台北市长选举若为柯文哲与丁守中对决，41%选民属意丁守中，39%支持柯文哲。

调查也显示，民进党无论是推出立委姚文智、台前副总统吕秀莲，还是台行政院长赖清德征战台北，目前都尚未撼动柯文哲、丁守中两强对决态势。

民进党可能人选中，以赖清德的吸票能力相对较佳，也只能得到16%的支持率，落后于丁守中36%，柯文哲33%；其他两位绿营人选则只得到个位数的支持率。

柯文哲受访时坦言，自己做的民调也是落后一些。对于被民进党“分手”后会不会找“时代力量”党合作，柯文哲表示：“朋友要多、敌人要少，自己和立委林昶佐的交情也不错，私底下再找他谈。”

至于民调小胜的丁守中则表示，民调起起伏伏，他会全力以赴，毕竟民进党掌握行政资源，柯文哲掌握执政优势，所以戒慎恐惧、全力以赴。

他也强调，现在国民党资源有限，自己和团队成员想以另类选战策略取代以往动员造势方式，将尽量走入基层和群众，主动争取接触中间选民，现在已逐渐看出成效。

对于柯文哲最近积极打政绩，丁守中直言，柯文哲政绩乏善可陈，没有宏观视野和市政专业，很多事拖了四年才开始推动；但现在自己也不敢谈政见，一谈就被柯文哲抄袭。

据报道，丁守中昨天与长者座谈，保证只要一选上，就恢复发放被柯文哲砍掉的敬老金，立刻获得在场银发长者鼓掌叫好。

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