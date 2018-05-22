人社部：中国留学回国人员总数截至去年底达313.2万人

中国官方昨天（21日）发布数据显示，截至2017年底中国留学回国人员总数达313.2万人；持台港澳人员就业证在内地工作的台港澳人员共9.7万人。

据中新社报道，中国人力资源和社会保障部昨天发布《2017年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。

公报说，在劳动就业方面，2017年年末中国全国就业人员7亿7640万人，比上年末增加37万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占27.0%；第二产业就业人员占28.1%；第三产业就业人员占44.9%。

同时，2017年中国全国农民工总量2亿8652万人，比上年增加481万人，其中外出农民工1亿7185万人。持台港澳人员就业证在内地工作的台港澳人员共9.7万人。

在社会保险方面，全年五项社会保险基金（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）收入合计6万7154亿元（人民币，下同，1万4089.24亿新元），比上年增加1万3592亿元，增长25.4%。基金支出合计5万7145亿元，比上年增加1万零257亿元，增长21.9%。

人才队伍建设方面，公报显示，截至2017年底，中国留学回国人员总数达313.2万人，其中2017年回国48.09万人。全国建成各级各类留学人员创业园351个，其中省部共建创业园49家，入园企业总数2.3万家，2017年技工贸总收入3227亿元，8.6万名留学人才在园创业。

工资分配方面，公报说，2017年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为7万4318元，比上年增加6749元，增长10.0%。2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为4万5761元，比上年增加2928元，增长6.8%。2017年末，农民工人均月收入水平为3485元，比上年提高210元，增长6.4%。

免费试阅14天