嘉义市党部大楼遭查封 国民党批当局无情追杀

中国国民党因财产遭台行政院不当党产处理委员会（党产会）冻结，无法给出足额退休金遭党工提告，嘉义地方法院昨天（21日）查封国民党嘉义市党部大楼。党部主委指控党产会无情追杀，认为此举只会更凝聚党员的向心力。

据中通社报道，国民党工会不满中央党部资遣党工拖欠退休金，至今拖延一年五个月，还未清偿300多名离退党工，共计5亿9000多万元新台币（2644.09多万新元）退休金，委托律师向各地方法院请声请假扣押党产，预计查封24笔党产。

据报道，嘉义地方法院昨天派人到国民党嘉义市党部张贴查封公告。法院发言人林坤志表示，查封后的大楼交由债务人保管，因此日常使用与进出都不受影响，但不得移转处分。

工会表示，离退员工平均50多岁，中年转业困难，许多党工生计陷入困境。离退党工为确保退休金债权，只好声请法院查封党产。工会理事长刘慧玲说，下一波将查封国民党台南市党部。

国民党嘉义市党部主委蔡明显受访时表示，国民党因帐户及财产被党产会冻结及查封，自前年起大幅解雇党工，这两年离退党工至今只领到四成退休金。

他认为，工会声请查封国民党产只是希望尽速解决退休金的问题，但这个问题并非完全操之在国民党，还与党产会追讨国民党党产有关。

蔡明显指控，党产会不该沦为清算、斗争的工具；党员们都很气愤，民进党做得太过火了，此举会更凝聚党员的向心力。

他说，这是党产会无情追杀的结果，市党部会寻求法律途径保障自身权利。

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