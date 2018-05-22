台大校长遴选风波寒蝉效应 政大选校长严查兼职

台湾政治大学新任校长候选人名单昨天（21日）出炉，受台大校长遴选风波产生的寒蝉效应，政大首度要求参选人、遴选委员公布兼职，以确保达到利益回避。

据中通社报道，政治大学校长周行一去年宣布任期届满后不再续任，政治大学展开遴选作业。由于台大今年初选出管中闵为校长当选人，却因未揭露企业独董身分、论文抄袭争议等遭台湾教育部驳回人事案，校长遴选阴影也笼罩台湾整体高教界。

据报道，政大今年的校长遴选虽然面向全球，但参选的几乎都是政大教职员及校友。此外，所有候选人及遴选委员都要填写兼职资料，并经人事室比对确认资格无虞，才通过资格审核。

政大校长遴选委员会发言人陈志辉说，受到台大遴选影响，此次遴选非常谨慎，放大10倍检视，目前已知七名候选人都不曾在营利事业担任独董、董监事。

此外，包括曾主持的计划及发表的论文，也都需符合利益回避，以确保候选人的资格认定没有瑕疵。

候选人包括该校副校长张昌吉、前法学院院长郭明政、社会科学院院长江明修、经济系教授庄奕琦、资讯科学系教授李蔡彦、传播学院院长林元辉，以及曾在该校哲学系任教的成功大学副校长林从一。

根据遴选时程，6月5、6日，候选人将对全校说明治校理念。6月13、14日由全体教职员及学生代表进行投票，预计7月底将人事案报请台教育部聘任。

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