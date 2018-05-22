美官员称中美经贸仅暂时停战？ 陆慷：中方当然不希望反复

对于一些美方官员称，中美经贸磋商达成的协议只是暂时停战，中国外交部发言人陆慷昨天（21日）在北京例行记者会上回应说，中方当然不希望情况出现反复。两个大国保持良好双边关系以及各领域良好互动和合作，肯定更加符合两国和两国人民利益，也是全世界的福音。

据中国外交部发言人办公室微信公众号昨天发布的消息，陆慷表示，中美双方都已认识到，中美这两大经济体达成共识、避免相互对一些出口产品加征关税，避免贸易战，这符合双方利益。

据报道，有记者在会上称，美方现在的模式是先加剧紧张，然后达成一个暂时协定，短暂地恢复平静，然后又再次加剧紧张，并追问中方对这种模式是否关切。

对此，陆慷回答说，从短期来说，如果中美两国政府能够达成一个很好的协议和双方都接受的成果，两国政府当然都应当遵守这样的协议，中方当然不希望出现反复。

他表示，中方相信这样的结果是两国人民和两国工商界都十分欢迎的，也是全世界应该感到欣慰的。

陆慷说，从更长远的角度看，中美关系40年，包括中美经贸交往40年，起起伏伏的情况时有发生。随着中美这么大的两个经济体之间的互动越来越多，中方也很难担保以后相互不会再有新的摩擦、新的分歧和新的不同看法。

他表示，中方当然不希望出现更多反复，也有信心，只要是符合两国人民利益的事情，两国政府都应该有责任办好。

另据新华社报道，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤于当地时间上周六（19日）上午在美国受访时表示，此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。

美国财政部长姆努钦当地时间前天（20日）也表示，美中两国已就框架问题达成协议，同意停打贸易战。两国还就双边经贸磋商发表联合声明，同意采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差等。

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