特朗普发推“邀功” 指中国允多购美农产品

中美达成贸易协议，美国总统特朗普昨天（21日）发推文“邀功”，称中国已同意额外购买大量美国农产品，是美国农民多年来最好的消息，并称与中国的公平贸易将会发生。

美国财长姆努钦说，贸易谈判部分协议可以立即实施，部分则需时，商务部长罗斯下周将前往中国，以落实相关框架。中国国务院副总理刘鹤昨天则重申，中美达成的共识，符合两国人民的利益，符合全世界人民的利益。

据《星岛日报》今天（22日）报道，中美政府前天（20日）凌晨（香港时间）公布《经贸磋商联合声明》，同意大幅减少中美贸易逆差，中方允诺加大采购美国农产品与能源产品；中方形容这是中美“双赢的选择”。

据报道，此次磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。

特朗普昨天则在连发多篇推文，称“根据我们与中国的潜在协议，他们将从我们伟大的美国农民那里尽可能多地购买农产品”，这将是美国农民多年来最好的消息之一。

他也说，中国将首度下调贸易壁垒及关税，与中国的公平贸易将会发生。

特朗普还对前总统奥巴马及民主党提出质疑，指他们为何在对华贸易问题上，一直没采取行动。

据报道，率领代表团赴美谈判的刘鹤已经返回中国。

他昨天在北京会见出席中美省州长论坛的美方代表时说，此次中美就经贸问题进行了积极、务实、富有成果的会谈，达成一些重要共识。这符合两国人民的利益，符合全世界人民的利益。

不过，白宫官员对于停止向中国加征关税，似乎仍存分歧。

“鹰派”美贸易代表莱特希泽昨天发表声明，宣称美国政府可能仍会诉诸关税及投资限制等其他工具，除非中国对经济进行真正的结构性改革。

他的论调明显与财长姆努钦的说法矛盾。有外媒认为，白宫内部矛盾或令中美落实贸易协议的过程复杂化。

姆努钦昨天接受CNBC访问时重申，中美新一轮谈判取得明显进展，两国都同意暂停加徵关税，商务部长罗斯下周赴中国，落实相关框架，预计部分协议可以立即实施；部分则需时。

他指出，美国团队在贸易谈判上是团结一致的。

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