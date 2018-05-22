白宫顾问：中兴别期望逃过惩罚

中美前天（20日）发表联合声明，同意不打贸易战，但只字未提中兴通讯的制裁令。白宫经济顾问库德洛当天表明，美国对中兴的惩罚仍会非常严厉，警告中兴别期望逃过惩罚。

美国财长姆努钦则重申，中兴是“执法问题”而非“贸易问题”。《华尔街日报》报道指出，中国国务委员兼外长王毅本周将访华盛顿，或谈及中兴问题。

据《星岛日报》今天（22日）报道，库德洛当天接受美国广播公司（ABC）访问时称，对中兴的惩罚“仍会非常、非常严厉，当中包括巨额罚款、规管措施、新管理层及新董事局。”

他说，即使惩罚措施有变，都只会是极小的改动，不要期望中兴可逃过惩罚，“这肯定不会发生”。

美国财长姆努钦接受福斯新闻访问时说，中美两国在中兴问题上“没同意任何交换条件”。

他说，无论对中兴的处罚有何变动，“我们将会保护美国的科技、美国就业”“我可以保证，总统（特朗普）希望我们对中兴非常严厉，他做的只是让商务部长研究下这个问题。”

据报道，中兴通讯因违反制裁条款，出售产品给伊朗、朝鲜，美国商务部上月16日以违反和解协议为由，禁止中兴七年内与美国企业有任何包括零件、商品、软件和技术等业务往来。

禁令使这家总部在深圳的大型手机供应商面临“休克”。

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