王毅：G20成员要合作共赢构建新型国际关系

中国国务委员兼外交部长王毅当地时间昨天（21日）在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯出席二十国集团（G20）外长会。

据中新社今天（22日）报道，王毅表示，二十国集团的成立和发展，是多边主义的新体现和全球治理改革重要进展。在二十国集团峰会机制启动10周年之际，讨论多边主义和全球治理问题，具有重要意义。

王毅指出，当前，经济全球化遭遇逆风、单边主义和保护主义抬头，各方何去何从，是一个必须回答的时代之问。历史从正反两方面证明，坚持多边主义，完善全球治理，打造利益共同体，符合时代潮流和各国共同利益。

他说，二十国集团成员要以合作共赢为目标，构建新型国际关系；以国际法和国际规则为依据，平等协商解决问题；以多边机制为依托，共同建设人类命运共同体；以改革为导向，完善全球治理体系。

王毅表示，中方全力支持阿根廷主办一届成功的峰会，就维护多边主义发出清晰信息，引领经济全球化朝正确方向发展，推动二十国集团在促进世界经济增长、加强全球经济治理上取得积极进展。

王毅指出，当今世界面临的很多问题，归根到底都和发展问题相关。二十国集团有责任通过推动世界经济增长为发展中国家创造更多机遇，通过加强国际发展合作为发展中国家提供更多支持。

此外，要继续把发展问题置于全球宏观政策协调的突出位置，始终照顾发展中国家关切，确保发展中国家获益。落实好联合国发展议程，保障发展中国家谋求发展的政策空间，抓住实现发展的新机遇，为发展中国家消除贫困、打破瓶颈、实现发展提供新动力。

据报道，阿根廷总统马克里前天（20日）表示，二十国集团将致力于国际合作、多边主义和全球治理，希望会议围绕人以及人的需求展开讨论，同时将推动实现公平与可持续发展考虑在内。

今年二十国集团峰会将于11月在布宜诺斯艾利斯举行。此次外长会系为11月峰会做准备。

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