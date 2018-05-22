胡春华有新兼职 此前由汪洋兼任

中国政府网昨天（21日）发布人事通知显示，中央政治局委员、国务院副总理胡春华兼任国务院扶贫开发领导小组组长。

据《新京报》旗下微信公众号“政事儿”报道，上述通知是《国务院办公厅关于调整国务院扶贫开发领导小组组成人员的通知》

根据机构设置和人员变动情况，国务院对国务院扶贫开发领导小组组成人员作了调整。其中，胡春华兼任国务院扶贫开发领导小组组长。

据了解到，此前，国务院扶贫开发领导小组组长由汪洋兼任。

此前，胡春华4月19日曾主持召开脱贫攻坚工作专题会议。

胡春华强调，脱贫攻坚战进入最后攻坚阶段，要咬定总攻目标，落细攻击点位。聚焦“三区三州”等深度贫困地区，统筹帮扶资源集中攻坚。产业扶贫要立足资源禀赋和市场需求，加强市场营销。

他指出，就业扶贫要做好劳务输出供需对接，增加护林员等公益岗位。易地扶贫搬迁要严格执行住房建设标准，强化产业配套和就业安置。

此外，东西部扶贫协作要细化量化年度任务。社会保障兜底要落实好低保、养老保险等政策。要加强扶贫扶志，激发贫困群众脱贫内生动力。

胡春华强调，要打造过硬的脱贫攻坚队伍，充实一线帮扶力量，分级分类组织好扶贫干部培训。要细化实化各项支持保障措施，确保与攻坚战要求相适应。

要完善督战机制，督导各地加大攻坚力度，落实问题整改。要加强扶贫领域作风建设，强化扶贫资金监管，坚决查处违纪违法行为。

更早以前，胡春华3月23日至25日，在甘肃调研脱贫攻坚工作。

胡春华强调，今年是实施精准脱贫攻坚战三年行动的第一年，要确保开好局、起好步。

要严格落实已经分解的年度任务和工作清单，实施好具体扶贫工程项目，把各项基础工作做扎实；要大力发展乡村产业，走出一条适合西北地区特点的乡村产业发展路子，破解劣势、发挥优势，提高乡村产业的质量和效益。

此外，要全面加强乡村建设，突出抓好农村人居环境综合整治，深入细致做好易地扶贫搬迁，尽快补齐农村基础设施和公共服务短板，早日改变乡村面貌；要加强扶贫同扶志、扶智相结合，广泛调动农民的积极性、主动性、创造性，能由农民干的要让他们自己干，通过脱贫攻坚逐步增强广大农民自己动手建设美好家园的信心和能力。

胡春华指出，要加大财政扶贫投入，强化涉农资金统筹整合，加强扶贫资金监管，提高资金使用效益；要加强脱贫攻坚干部配备和人才培养，下沉扶贫工作力量，充实基层一线帮扶队伍。

此外，要狠抓扶贫领域作风建设，克服消极懈怠、畏难厌战情绪；要关心爱护基层干部，尽可能为他们的工作生活排忧解难，加强培训和经验交流，提高帮扶工作能力，鼓励他们为打赢脱贫攻坚战努力工作。

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