中央军委王建武升中将未满一年 再有重要职务

中国国务院办公厅昨天（21日）发布关于调整国务院扶贫开发领导小组组成人员的通知。其中，中共中央军委政治工作部副主任王建武担任扶贫开发领导小组副组长。

据《新京报》旗下微信公众号“政事儿”报道，这是官方首次披露王建武中央军委政治工作部副主任的身份。此前，他担任西藏军区政委。

王建武生于1958年，长期在原济南军区服役，曾任陆军原第54集团军政治部主任、原济南军区联勤部政委等职，2016年任西藏军区政委。

去年7月，王建武晋升中将军衔。

去年8月，王建武与西藏军区司令员许勇一起在《新西藏》杂志发表理论文章“深入贯彻习主席治边稳藏重要战略思想 为西藏长足发展和长治久安再立新功”。

文章强调，维护中共中央权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，是“开新图强、固本制胜、强军兴军的坚强政治保证”。必须把践行“三个维护”作为军队建设的“命根子”，立起绝对标准忠诚维护核心。

此外，持续深入推进“铸牢军魂工程”，汲取“传统养分凝聚意志力量”，自觉践行人民军队的根本宗旨，努力做中共总书记习近平的“好战士”、“老西藏的新传人”“打胜仗的刀尖子”“守纪律的老实人”。

今年2月6日，2018年首都军政座谈会召开。据央视《军事报道》2月6日晚报道画面显示，王建武中将出席座谈会，表明其已调离西藏进京履职。

今年5月8日，中央军委委员、军委政治工作部主任苗华在京与解放军和武警部队“中国青年五四奖章”“全国向上向善好青年”等获奖代表座谈。

据8日晚央视《军事报道》报道显示，王建武佩戴军委政治工作部臂章与会，并与苗华同坐在主席台就坐。

据报道，在今年2月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，批准任命王建武为中国人民解放军选举委员会委员。

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