王毅：澳洲应摘下“有色眼镜” 让两国关系回归正轨

中国国务委员兼外交部长王毅在布宜诺斯艾利斯出席二十国集团（G20）外长会期间会见澳洲外长毕晓普，表示澳洲应该摘下”有色眼镜”，让两国关系回归正轨。

据路透社今天（22日）报道，澳洲总理特恩布尔的政府2017年提出一项法案限制外国在澳洲的影响力之后，中澳关系变冷。北京称此举是”反华”动作。

外交裂痕上周影响贸易领域。澳洲富邑葡萄酒集团（TWE，Treasury Wine Estates Ltd）称，其产品在中国面临通关延迟，这令其它依赖对中国出口的澳洲出口商感到担忧。

中国外交部官网今天发布的声明显示，王毅当地时间昨天（21日）对毕晓普表示，由于澳方的原因，近来中澳关系遇到一些困难，两国交往与合作也因此受到影响。

据报道，中澳外长是在布宜诺斯艾利斯出席G20外长会期间进行了会晤。

中国外交部声明引述王毅说：“我想强调的是，澳方如果真心希望两国关系回归正轨并实现持续健康发展，就一定要摆脱传统思维，摘下有色眼镜。”

王毅表示，最近包括澳洲外长在内的澳政府高层，多次公开做出希望改善对华关系的表态，中国注意到了这些信号。

毕晓普今天在澳洲广播公司的采访中则指出，她和王毅进行了“非常友好、坦率且有建设性的讨论。”

她说：“虽然我们坚持我们的价值观、我们的利益和政策，而且我们与朋友可能不时有不同的意见，但双方间的关系无疑相当坚固，我们还讨论了如何进一步合作的方式，”

澳洲贸易部长乔博上周访问上海，被视为是为了修补中澳之间的关系。去年两国双边贸易额达1700亿澳元（1727.89亿新元）。

免费试阅14天