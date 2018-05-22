首摘全球第一 中国电影票房一季度突破200亿元人民币

中国国家电影局日前发布消息指，今年第一季度，中国电影票房达202.18亿元（人民币，下同，42.48亿新元），超越北美成为全球第一大电影市场。这也是多年来，全球电影市场冠军第一次由北美以外地区的国家摘得。

据央广网昨天（21日）报道，今年1到3月，中国全国电影票房达202.18亿元，同比增长39.8%；北美同期票房28.5亿美元，与往年同期基本持平。

最新数据显示，截至5月19日，2018年度中国电影票房达272.79亿元，同比增长26.74%。

报道指出，自产业化启动以来，中国电影产业规模持续扩大，与北美电影市场的差距逐渐缩小。

2003年中国电影产业化启动之初，全年票房总和仅为10亿元。经过15年发展，一个季度的票房已经是当时全年票房的20倍有余。

其中，今年春节长假期间，中国全国电影票房创历史同期新高，除夕至正月初六，全国总票房达57.2亿元，同比增长66.9%。

另据央视报道，在春节档的带动下，中国电影票房先后刷新了全球单一电影市场单日、单周、单月和单季度票房纪录。

此外，由中国电影资料馆进行的“中国电影观众满意度调查”数据显示，2018年春节档期满意度得分为83.4分，为历来调查的春节档中的最高分。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿认为，春节长假电影市场票房和口碑双双刷新纪录，为今年中国电影市场带来良好开局。

此外，一季度中国国产电影票房达150亿元，同比增长93%，国产电影票房占全国总票房的74.2%。

其中，纪录片《厉害了，我的国》是一季度电影市场的亮点，3月2日上映当天，便刷新了中国纪录电影上映首日票房纪录，影片上座率达38.8%。截至目前，该片票房已接近4.8亿元，创造了中国电影市场上纪录电影票房的新纪录。

从观影人次上看，一季度中国全国观影人次达5.6亿，同比增长36.5%。节假日看电影已经成为中国民众主要的文化消费方式，以电影内容为核心的产业链也在加速发展和完善。

中国电影家协会秘书长饶曙光认为，观影人数指数比票房指数更重要，观影人次增长表明整个社会对电影的需求仍有很大潜力。

中国新闻网报道指出，此前，2017年中国国内电影票房已达到了559.11亿元，当时已一跃成为全球电影市场增长主引擎。

至2017年中期，中国银幕总数已经超越北美，成为世界上拥有银幕数最多的电影市场。据报道，这些快速增长的电影院，为培养观众的观影兴趣、便利观众的观影条件、促进电影的创作生产，都起到非常积极的作用。

饶曙光认为，中国电影在下一阶段的转型升级中，必须进一步提高创作质量、优化产品结构，更好满足观众日益多样化的观影需求，不能单靠个别爆棚的影片。目前，主流院线市场仍比较同质化，应推进差异化市场体系建设，让更多中小成本电影有更好的市场表现。

免费试阅14天