商务部：中国将如期从6月30日起简化外企设立程序

中国商务部副部长王受文今天（22日）在北京表示，中国能够如期从2018年6月30日起在全国推广商务备案与工商登记“一口办理”，简化外企设立程序，降低外企进入中国的第一道门槛。

据中新社报道，王受文在当天国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，作出上述表示。

他坦言，如以人民币计价，2018年4月中国吸收外资额同比仅增长0.1%。在国际引资竞争日趋激烈情况下，中国吸收外资形势面临“比较大的压力”，需要出台有力措施来吸引外资。

王受文称，实现商务备案与工商登记“一口办理”，就是要打通地方商务部门和工商与市场监管部门两个部门的信息系统，实现两个部门的数据共享。

此外，还要让外企登录各地工商与市场监管部门网站的“单一窗口”，在线填写“单一表格”，就可以同时办理商务备案和工商登记手续，不用跑两个部门，也不用重复填写信息，整个过程“无纸化”“零见面”“零收费”。

王受文说：“这个效率的提高，对企业负担的减少是十分可观的”；今后外企来华投资，“首先第一道设立的程序就会非常简便”，设立好之后就可以轻装上阵。

他透露，针对6月30日起全国推广商务备案与工商登记“一口办理”，目前各省市已基本形成工作方案，正在做信息系统建设等技术方面的准备。今后，官方将加强对各地的技术指导和培训，加强督查和评估。

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