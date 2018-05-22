台北华西街最后一家蛇肉店歇业

台北华西街曾以卖蛇肉、杀蛇秀闻名，是不少游客到台北必访景点之一。随着动物保护观念普及，此间杀蛇叫卖表演已被禁止、观光客流失，最后一家经营蛇肉生意的“亚洲毒蛇研究所”昨天（21日）也正式歇业。

综合《中国时报》《联合报》等报道，台北市颇具知名度的万华区华西街夜市以中华文化与台北观光元素为特色。

有文史工作者指出，蛇肉相关产品是华西街一项特色，在以前医药不甚发达时期；小孩感染皮肤疾病后，长辈会带去喝蛇汤，店家也将蛇的相关部位提炼成药丸，供患者带回服用。

当地人士回顾，早期华西街有多家蛇肉专卖店，业者安排杀蛇秀、红毛猩猩玩蛇、大蟒蛇吞老鼠等节目吸引游客，总是挤满游客围观，不少人专程来品尝蛇肉、蛇汤。

随着时代改变，荣景不再，大多数蛇肉专卖店选择转行。

此前，仅存的“亚洲毒蛇研究所”至今已经营60年，店内装潢数十年不变，招牌上写着蛇毒液、蛇肉汤、蛇胆、蛇血和生炒蛇肝。

许多政界人物和大牌艺人也都慕名前往，日营收最多曾达30万元新台币（1.34万新元）；也曾为因应外销蛇干订单，一天宰上万条蛇。如今则时常“无蛇可卖”。

关门歇业前，店家再度邀请艺人到现场表演模仿杀蛇秀，呈现华西街蛇店特有的叫卖文化和历史。

在店内工作50年的洪丁福说，成为弄蛇人，唯一之道是要有胆量，不论有毒蛇还是无毒蛇，他都接触过，还被毒蛇咬残三根手指。

他指出，培养一个成熟的弄蛇人至少要20年时间，随着蛇街的没落，弄蛇人这一行也将随之消逝。

据悉，“亚洲毒蛇研究所”将转型为平价火锅店，预计今年7月底重新开张。

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