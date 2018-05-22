以购更多美农产品换除中兴禁令 路透社：刘鹤姆努钦上周达“握手协议”

路透社今天（22日）引述两名知悉谈判情况的消息人士称，美国与中国接近就美国取消对中兴通讯禁售令达成协议。

上述消息人士也说，协议或包括中国取消对美国进口农产品征收关税，以及增加进口美国农产品。

由于谈判保密，消息人士要求匿名。

中兴通讯尚未回复置评的请求。

据报道，美国上月对中兴通讯实施七年禁售令，禁止美国公司向其出售部件，令后者业务几乎陷入瘫痪。上周谈判后，中美两国避免爆发贸易战，中兴通讯获得了关键的喘息之机。

美国白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）上周五（18日）对福克斯商业新闻网称，商务部长罗斯正在重新考虑中兴通讯一案的贸易救济方式，”如果决定进行结构性调整，将是非常严苛的”。

路透社引述一名消息人士说，美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）和中国国务院副总理刘鹤上周在华盛顿磋商期间，就中兴通讯问题达成了一项“握手协议”，即美方将取消美商务部要求美企禁止向中兴通讯出售产品的规定。作为交换，中国将购买更多美国农产品。

第二位消息人士称，作为该协议的一部分，中国可能还会取消为回应美国钢铝关税而考虑对美国农产品加征的关税。此外，中兴通讯仍可能被要求更换企业管理层并可能受到其他处罚。

两位消息人士均称，该协议可能在美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）下周访问中国之前或访问期间敲定。罗斯此访旨在帮助敲定一项更广泛的贸易协议以避免两国陷入贸易战。

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