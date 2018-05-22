澳洲提改善中澳关系诉求 中国外交部：先解决认识问题

中国国务委员兼外交部长王毅在阿根廷出席二十国集团外长会期间应约会见了澳大利亚外长毕晓普。中国外交部发言人陆慷今天（22日）在别经例行记者会上应询表示，中国代表团已经就会晤情况发布了消息稿；从消息稿中可以得出结论，澳大利亚方面就改善同中国之间的关系提出了一些想法和诉求。

据央视新闻客户端报道，陆慷介绍，王毅在会见毕晓普时明确指出：

第一， 这几年中澳关系出现了困难，甚至影响到中澳两国在一些领域的合作，这也是中方所不愿意看到的。

第二 ，中方注意到，近一段时间以来，包括毕晓普本人在内的澳大利亚政府高层，就改善对华关系做出了一些积极表态，表达了愿意改善对华关系的强烈愿望。中方也有意愿与澳方探讨改善两国关系的途径。

第三， 中方重视中澳关系，也希望澳方能够把自己表达的意愿真正落到实际行动当中。

第四 ，王毅特别强调，澳方如果真心希望两国关系回归正轨并实现持续发展，就一定要能够摆脱不合时宜的传统思维，摘下有色眼镜，多从积极角度看待中国的发展，多为两国合作提供推动力。

陆慷表示，王毅从更加宏观的层面，说清楚了澳方如果想真正实现中澳关系的发展，可能要首先从认识上解决问题。认识问题解决了，才能为两国关系的健康稳定持续发展提供一个根本保障。

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