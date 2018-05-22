想获市场份额 刘鹤：要让中国人民高兴

中国国务院副总理刘鹤昨天受访时表示，如果想获得一定市场份额，就必须要让中国人民高兴，如果中国人民不买，不管提什么样的要求，都是没有用的。

央视昨天（21日）就中美贸易谈判采访了刘鹤。刘鹤在采访中称，停止贸易战，发展良好的双边关系、经贸关系、投资关系，是中方和美方共同的最主要要求。

刘鹤称，无论美国政府、参议院、众议院、企业界、美国的人民，还是中国政府、中国人民、中国企业，中方和美方最强烈的要求就是停止贸易战，停止相互征税。双方要发展良好的双边关系、经贸关系、投资关系。

刘鹤表示，中国需要扩大国内市场，积极扩大进口，从而满足国内人民的需要，经济的需要，以及整个国家发展的需要。他指出，通过扩大市场，扩大开放，也同时能够促进国内的改革以及经济的发展。

刘鹤指出，以开放促改革、促发展，是中国重要策略；中国此前40年以此成功，未来也会沿这个方向继续努力。

刘鹤也说：“如果想在中国市场获得一定的市场份额，你本身就必须要让中国人民高兴，如果中国人民不买，不管你提什么样的要求，都是没有用的”。

刘鹤说，此次他赴美国行了务实的、富有成效的、高效率的交流，在两方面获得了成果：一是双方的贸易问题，二是双边的结构性问题。

刘鹤表示，此前两国有些误会。不过，通过此次谈判得到了解决，所以此行不仅对双边经贸关系发展有好处，而且对双边全面关系的发展有好处。

他称，此行的外部性对全世界都有非常积极的作用。

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