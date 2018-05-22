深圳海关开展打击固体废物走私行动

深圳海关今天（22日）对外发布，指初步查明，犯罪嫌疑人自2012年1月至2017年12月，利用他人许可证走私进口废塑料4.1万余吨。

据中通社报道，今天凌晨，海关总署开展打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”第三轮集中行动，天津、大连、上海、深圳、广州等25个直属海关统一行动，同步收网。

根据统一部署，深圳海关打击固体废物走私的行动代号为“使命2018-6”，在广东汕头、河南郑州、江苏常州等地开展抓捕查缉，抓获主要犯罪嫌疑人五名，现场查获书证、物证一批。

据深圳海关缉私部门介绍，今年2月3日，该关曾开展一次大规模专项查缉行动，成功摧毁一个利用他人许可证走私固体废物入境的犯罪网络，查证涉嫌走私入境的废塑料等固体废物5万余吨。

经查，涉案嫌疑人直接在美国、日本等地订购废塑料，再交由揽货和通关团伙利用其他企业的废塑料进口批文，从深圳关区多个口岸走私进口废塑料，运输到广州、汕头、惠阳等地一些不具有废塑料加工生产资质的企业，进行加工销售。

初步查明，这些涉案的不具备环评资质的加工企业，多为一些中小规模作坊。这些小工厂主要生产塑料袋、塑料盒等生活塑料制品，不仅产品质量得不到保证，对人体健康更是构成重大安全隐患。

此外，企业在生产过程中产生的废水也未经处理就随意乱排放，直接污染土壤、地下水和公共水源；高温熔解过程中的未经处理的废气，含有大量有害气体，随意排放后直接污染空气，对周边生态和环境造成严重的破坏。

今年以来，深圳海关开展“蓝天2018”等专项行动，严厉打击“洋垃圾”走私，共查处固体废物走私犯罪案件15宗，涉案固体废物9万余吨。

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