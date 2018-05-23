日本车商乐见中国下调进口车关税

（早报讯）鉴于中国政府决定下调进口汽车关税，丰田汽车公司22日表示将以高档车品牌“雷克萨斯”为中心进行降价。降幅将在5月底前决定。未在中国进行生产的斯巴鲁公司相关人士也表示“欢迎”，日本汽车厂商普遍呈现欢迎气氛。

日本共同社引述丰田公关部给出评论称：“将迅速对进口车实施降价，致力于把具有竞争力的商品提供给中国的消费者。”丰田2017年从日本向中国出口了14.6万辆汽车。其中大多为雷克萨斯，占到约13万辆。降价对象还包括高级商务车“埃尔法”等，或将进一步刺激中国消费者对高档车的需求。

不过，日本厂商致力于在当地生产，力争扩大销售，此举对业绩的影响或许有限。

2017年在华新车销量接近152万辆、日系车中销量排第一的日产汽车公司从日本出口的汽车数量占比不足1%。对华出口的仅为高档车品牌“英菲尼迪”等部分汽车，该品牌也正推进在当地生产。

本田公司采取的战略是，通过在当地生产，增加根据中国人喜好而设计的轿车和运动型多功能车（SUV）以提升销量。三菱汽车公司在当地的生产也帮助其从燃效违规问题中恢复业绩。

包括欧美厂家在内，中国市场的销售竞争日益激烈，下调关税或将加剧这一竞争。

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