浙江禁用QQ微信给学生荣誉评选拉票刷票

中国浙江省教育厅有关负责人22日证实，浙江省教育行政部门已要求各市、县（市、区）教育局，坚决禁止各高校用QQ群、微信给学生荣誉评选刷票、拉票的行为。

据中国青年报报道，最近，该报记者微信朋友圈收到两所学校师生荣誉评选的拉票、刷票信息，一则写道“各位好友们，请先关注进入公众号，投某某学校某人一票”；另一则为某校学生喜欢的视频大赛刷票，拉票者说“不用关注，直接向上划，请投某某票”。

部分采访对象也说，社会上各种涉及师生荣誉评选活动在朋友圈“求投票”刷屏的现象，容易引起人们的反感。

浙江省教育厅有关负责人表示，网络投票引发的刷票、拉票行为，导致投票结果不能真实反映情况，严重干扰了学生和家长的正常学习和生活。该省教育行政部门已高度重视网络投票对学生和幼儿成长环境所造成的负面影响。“网络投票引发的刷票、拉票行为诱导学生投机取巧、助长功利之心，与学校的育人目标背道而驰。”今天，

在浙江，涉及学生和幼儿个人荣誉的各项评选活动，原则上不采用面向社会的网络投票；校内社团和班级自行举办的活动，为调动本校学生参与的积极性，只限于本校内学生一人一票进行投票。如确实需要采用微信、QQ等面向社会开展网络评选，必须报上级教育行政部门审核批准，同时要加强对网络投票活动的监管，对投票来源和票数增长情况进行跟踪审查。

浙江省教育行政部门还加强了对社会培训机构的管理，以及同社会团体组织的沟通工作，要求对涉及学生和幼儿的微信、QQ等网络投票活动，应事先征得所在辖区教育行政部门的同意。学校和幼儿园要引导家长和学生不参加各类社会机构组织的面向学生、幼儿的网络投票评选活动。



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