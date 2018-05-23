阿根廷总统马克里会见王毅

当地时间5月22日，阿根廷总统马克里在布宜诺斯艾利斯总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

据新华社报道，马克里请王毅转达对习近平主席的亲切问候和良好祝愿，并表示，阿方高度重视中国，感谢中国在阿经济遭遇暂时困难时给予的支持和帮助。阿方希继续深化阿中全面战略伙伴关系，不断加强两国在贸易、旅游、基础设施等领域合作。我热切期待习近平主席赴阿出席二十国集团领导人峰会并对阿进行国事访问。阿方重视中方“一带一路”倡议，相信阿中加强“一带一路”合作将为两国关系深入发展提供新的动力。

王毅转达习近平主席对马克里的亲切问候。王毅表示，近期阿根廷由于外部因素影响，经济金融形势出现一些波动，在总统先生领导下，阿政府采取一系列有力措施，形势趋于稳定。中国作为阿全面战略伙伴，愿提供力所能及的帮助。中方重视发展中阿关系，将同阿方加强在贸易、投资、核电、能源、旅游等方面合作。中国正在成为世界最大消费市场，已决定每年举办国际进口博览会，欢迎阿分享中国发展的机遇。

王毅表示，去年总统先生赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，为论坛成功作出积极贡献。中方视阿为共建“一带一路”的长期重要伙伴，愿将“一带一路”倡议与阿国家发展战略相对接，通过推进共建“一带一路”，开辟中阿关系新前景。中方全力支持阿根廷举办二十国集团领导人峰会，愿与阿方密切沟通，推动会议取得积极成果。



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